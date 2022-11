Marco Mingardi | ecco come spenderà i 100mila euro vinti a “Tu sì que vales”

Andata in archivio l'ultima edizione di Tu si que vales , macontinua a godersi il successo. L'imitatore, che ha vinto il programma di Canale Cinque dopo essere stato ripescato dal sacco degli eliminati, si è raccontato in una intervista a TV ..., il vincitore dell'ultima edizione del talent show Tu sì que vales in onda il sabato sera su Canale 5, si è raccontato in una inedita intervista alla rivista settimanale Tv Sorrisi e ...Si è conclusa un'altra edizione di Tu si que Vales, tra polemiche e applausi. Ma cosa ha detto il vincitore su Maria De FilippiÈ tempo di bilanci per il vincitore di Tu si que Vales ripescato dagli eliminati. I progetti per il futuro sono tanti ma Marco Mingardi ha voglia di raccontare anche di quel rapporto con ...