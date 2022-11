Il Denaro

Cambio importante per il Gruppo Banco BPM. L'ADTurrina, dopo 25 anni, lascia ladella Corporate & Investment Bank del Gruppo Banco BPM per dedicarsi a nuovi progetti professionali. Il dott. Giuseppe Puccio viene designato nuovo ...Il ceo di Banca Akros,Turrina, dopo 25 anni, lascia ladella Corporate & investment bank del gruppo Banco Bpm per 'dedicarsi a nuovi progetti professionali'. Cosi' in una nota di Piazza Meda. Di conseguenza, ... Marco Guida presidente del neonato Ordine dei biologi della Campania e del Molise - Ildenaro.it L’amministratore delegato di Banca Akros, Marco Turrina, lascia la guida della corporate & investment bank del gruppo Banco Bpm dopo 25 anni. Lo ha annunciato oggi il gruppo bancario, precisando che ...(Teleborsa) - Cambio al vertice per Banca Akros, la Corporate & Investment Bank del gruppo Banco BPM. L'amministratore delegato Marco Turrina, dopo 25 anni, lascia infatti la guida della ...