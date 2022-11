Maratea | frana | chiuso tratto della strada statale Presicce-Acquarica | vento | crolla aureola della statua di Sant' Andrea che si celebra oggi

(Di mercoledì 30 novembre 2022) I detriti, dalla zona montuosa sono arrivati fino in mare.causata dal maltempo in territorio di. È stato necessario chiudere un18. Interdei vigili del fuoco per la messa in sicurezza. I danni sono ingenti. A causa del maltempo è venuta meno, a, l’seicentescadi, patronolocalità salentina.si. L'articolo, ...

Ilaria Calabrò - - > Il maltempo che da giorni colpisce in modo violento il Sud Italia ha provocato questa mattina alle ore 04.50 circa un'enorme frana nel comune di Maratea, in località Castrocucco. E' franato un costone roccioso che sovrasta la strada statale 18, una delle Statali più importanti d'Italia lunga 535 km sulla costa tirrenica. I detriti, dalla zona montuosa sono arrivati fino in mare. È stato necessario chiudere un tratto della strada statale in entrambe le direzioni, provocando disagi. Intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza. I danni sono ingenti.