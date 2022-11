Mara Venier | la figlia di Galeazzi la disintegra | “Il giorno dopo la sua morte ha…”

(Di mercoledì 30 novembre 2022), storica conduttrice di tanti show di successo, e Giampieroerano grandi amici, ma le cose stavano davvero così? Ultimamenteha aggiornato la sua pagina Instagram, seguita da più di 2 milioni di follower, con un simpatico scatto da New York insieme all’adorato nipotino, Iaio. La conduttrice, infatti, si è concessa una vacanza approfittando della sospensione di Domenica In a causa dei Mondiali di calcio in Qatar. Giampiero-26112022-ILoveTrading.itMa che cosa è emersoladi Giampiero? Ecco tutti i particolari della vicenda.e le gravi accuse contro di lei...

, che ha trascorso una breve vacanza a New York con la sua famiglia e gli amici più stretti, è pronta a tornare a condurre Domenica in il 4 dicembre che andrà in onda in formato ridotto (...Ormai da anniè uno dei volti della domenica pomeriggio italiana con la sua conduzione informale ed emozionante di Domenica In . In passato aveva già annunciato che avrebbe lasciato il ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...