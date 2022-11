Mara Venier confermata alla conduzione della nuova stagione di Domenica in

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Un annuncio molto gradito per tutti i telespettatori e gli affezionati al programmapomeriggio,In che, come annunciato e confermato dal settimanale condotto da Alfonso Signorini, Chi, vedràmente al timone– anche nella– l’amata conduttrice veneta,. Ecco i dettagli. L’appuntamento conIn Dopo una lunga pausa e un viaggio a New York assiemesua famiglia,ritorna su Rai 1 per condurrementeIn. La conduttrice tornerà al timone...

È tornata dal viaggio a New York, che ha sfruttato la pausa del suo programma domenicale per concedersi una breve (ma intensa) vacanza con la sua famiglia e gli amici più cari. La conduttrice di Rai1 è pronta per tornare ...Tuttavia, sebbene siano molti i programmi in stop, non si fermerà del tutto, che attenderà i palinsesti delle feste prima di prendersi una meritata pausa. Il 13 novembre è andato invece ...Alessandro Resente rievoca Gianni e Santo Versace, riflettendo sulle forme di amor proprio che genera altro amore, verso il prossimo ...Mara Venier è stata duramente criticata dalla figlia di un suo caro amico che ci ha lasciato un anno fa, ecco le sue parole Mara Venier è conosciuta come una delle conduttrici più amate dagli italiani ...