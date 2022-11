Manticora | speriamo che questa perturbante delizia cinematografica arrivi in sala

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Gli addetti ai lavori l’avevano accostato a David Lynch, ma dopo aver visto, Fuori Concorso al 40esimo Torino Film Festival, il cinema dello spagnolo Carlos Vermut ha molti più punti in comune con quello di Michael Haneke. L’inquietudine morale che prorompe delle immagini diproviene da un senso di ansia interiore e catatonia esteriore che prova il giovane Julian (Nacho Sanchez versione occhioni da Frodo), creatore di mostri virtuali in 3D per videogame, solitario e silenzioso abitante di un appartamento in un barrio madrileno che sembra quasi metafisico. Il lavoro sta andando a gonfie vele ma un principio d’incendio nell’appartamento dei vicini trova Julian pronto a sfondare la porta oltre la quale vive da solo quasi tutto il giorno il figliolo della vicina, suonatore di pianoforte prodigioso. Il salvataggio crea come una fenditura ...