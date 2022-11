Manovra | tagli alle pensioni 2 | 1 miliardi e aumenti record 2 000 euro a magistrati e Autorità indipendenti

Dotazioni che vengono ulteriormente ridotte daiocculti dell'inflazione e del carovita, ...dimensione del dialogo e del confronto vanno cercati punti di mediazione per dare solidità alla...... quindi, è strutturale e crescente Le pensioni sono una delle coperture della2023. A ... e l'entità della stretta progressiva che proprio per questa ragione raggiungedecisamente più ..."È sbagliato ricorrere allo sciopero. Serve dialogo e confronto per migliorare e rafforzare la legge di stabilità".Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Questa è una manovra iniqua che taglia la sanità, fa cassa sui poveri, non stanzia risorse sufficienti contro il caro bollette, favorisce l evasione e non aumenta ...