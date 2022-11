Manovra | l’attacco della Uil | “Scelte sbagliate | mobilitazione con Cgil e Cisl” Meloni convoca i sindacati a Palazzo Chigi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La legge di bilancio “contiene molte” che giudica “” e il bloccorivalutazione per le pensioni è “iniquo”. Così, all’indomanizione deifissata dalla presidente del Consiglio per mercoledì 7 dicembre, la Uil ha approvato un documento nel quale chiede adi “avviare un percorso di” senza escludere “nessuno degli strumenti” di lotta sindacale. La“contiene molteche la Uil giudica”, si legge nel documento. In particolare, l’estensioneflat tax fino a 85mila euro, oltre all’ennesimo “condono fiscale, l’aumento del tetto ...