Manovra | Gelmini Iv-Az | ' FI? Possono stare sereni'

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Roma, 30 nov (Adnkronos) - "Abbiamo di fronte una stagione difficile: c'è una guerra nel cuore dell'Europa e la recessione alle porte. Dobbiamo tutti cercare di dare un contributo. A qualcuno pare logico farlo chiamando la piazza, a noi di Azione-Italia Viva è sembrato naturale farlo avanzando proposte concrete: è quello che si aspetta il Paese reale che lavora e produce". Lo dice al Corriere della sera Maria Stella Gerlmini, senatrice di Iv-Azione. "Il Pd è affetto dalla sindrome di Peter Pan. Noi cerchiamo di aiutare il Paese, non la destra", diceche poi, tra le altre cose, sottolinea: "Forza Italia è junior partner della coalizione: avevano promesso le pensioni a mille euro, portano a casa pochi spiccioli. Mi pare che stiano attraversando una loro crisi di identità, ma non abbiamo l'ambizione di prendere il loro posto al governo....

L'ex ministro Mariastella, in una intervista al 'Corriere della Sera' spiega che 'Calenda ha avanzato richieste costruttive e serie e conosco Giorgia Meloni: se accetta un incontro, non lo fa certo per fare una passerella. Dopodiché vedremo cosa questo porterà. La legge di Bilanci...