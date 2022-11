Manovra 2023 in Parlamento | Meloni convoca sindacati

(Di mercoledì 30 novembre 2022) (Adnkronos) – Il premier Giorgiahato per il 7 dicembre prossimo i leader di Cgil Cisl e Uil, Landini, Sbarra e Bombardieri. Al centro del confronto, a quanto si apprende, che si terrà alle 12.30 a palazzo Chigi, la. Alla riunione parteciperanno anche i ministri economici e l’Ugl. Intanto, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato e autorizzato la presentazione indel disegno di legge di Bilancio che ha avuto anche il via libera della Ragioneria dello Stato. Gli articoli del provvedimento salgono a 174 rispetto ai 156 della bozza, datata 27 novembre. L’obbligo di accettare i pagamenti digitali con carta e bancomat, senza incorrere in sanzioni, resta fissato a 60 euro. E’ quanto risulta dalla nuova bozza. Confermato, inoltre, l’innalzamento a ...

Economia, stretta su Opzione donna: non per tutte e cambia l'età La prima legge di Bilancio del governo Meloni deve ricevere l'ok dal ...Al centro del confronto, a quanto si apprende, che si terrà alle 12.30 a palazzo Chigi, la. Alla riunione parteciperanno anche i ministri economici e l'Ugl. Intanto, il presidente della ...La prima manovra del governo Meloni è pronta per affrontare la discussione in Parlamento. Dopo aver ricevuto la bollinatura della Ragioneria di Stato e la firma del presidente della Repubblica Sergio .... Gli articoli salgono da 156 a 174. Ronzulli: 'Non tanti emendamenti ma di ottima qualità'. Resta la soglia per il Pos a 60 euro. Previsti anche 50 milioni per il completamento della Metro C a Roma l ...