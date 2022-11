Maltempo | automobilisti bloccati soccorsi da vigili del fuoco

Agenzia ANSA

I vigili del fuoco sono stati costretti a compiere numerosi interventi nel pomeriggio a causa della forte ondata di maltempo che ha colpito, in particolare, la fascia ionica cosentina e crotonese. Nella zona di Corigliano Rossano si sono verificati numerosi allagamenti ed i vigili sono dovuti intervenire per soccorrere automobilisti bloccati. Sorvegliati speciali i corsi d'acqua. In alcuni comuni a causa delle precipitazioni, sono state già superate le soglie pluviometriche di attenzione.