Maltempo | è ancora allerta per regioni del Sud Italia

(Di mercoledì 30 novembre 2022) (Adnkronos) –sull’. Oggi, mercoledì 30 novembre, piogge, temporali e venti di burrasca con forti raffiche caratterizzeranno il meteo al Sud. In particolare la Protezione civile ha valutato l’arancione su alcuni settori della Calabria e della Sicilia. Valutata, inoltre,gialla in Basilicata, su gran parte della Puglia e sui restanti territori della Calabria e della Sicilia. Precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria, con maggiore riguardo alle aree ioniche, in estensione, dalle prime ore di domani, mercoledì 30 novembre, a Basilicata e Puglia, specie settori meridionali già da ieri sera. E dalle prime ore di oggi è stato previsto, inoltre, il persistere di precipitazioni sparse, a prevalente carattere di ...

Mentre si continua a scavare, notte e giorno, per riuscire a trovare le quattro personedisperse dopo la frana di Casamicciola, prima del ritorno del, divampano le polemiche sulla nomina del commissario straordinario per l`emergenza del piccolo comune ischitano. Continua ...'Ilha provocato circa 3 milioni di euro di danni - spiega l'onorevole Conte - con circa ...e rendono evidente la necessità di realizzare opere di difesa strutturali per evitare danni...Proseguono senza sosta le ricerche dei quattro dispersi dopo la frana di Casamicciola Terme, a Ischia. Dopo il ritrovamento delle otto vittime, i Vigili del fuoco e gli altri soccorritori sono ancora.In Sicilia dopo una notte caratterizzata da rovesci e temporali sparsi, segue una giornata spiccatamente variabile con ulteriori locali rovesci soprattutto sul lato tirrenico. Temperature in calo, nev ...