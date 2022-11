‘Luce Social Club’ | Galeffi canta ‘Dolcevita’ | clip in esclusiva

Leggi su funweek

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Prosegue l’appuntamento settimanale con il programma di approfondimento culturale condotto da Denise Negri e Federico Chiarini, prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con Sky Arte e Cinecittà, con la regia di Max De Carolis. Venerdì 2 dicembre è in programma la nuova puntata di LuceClub, in onda ogni venerdì dalle ore 20.00 su Sky Arte (canali 120 e 400), in streaming su NOW e disponibile on demand e anche in streaming gratis per tutti su https://arte.sky.it/. La serata si apre con l’attore Marco D’Amore, che presenterà Napoli Magica, il nuovo film Sky Original diretto e interpretato da D’Amore, presentato in anteprima durante la 40esima edizione del Torino Film Festival in Fuori Concorso e distribuito nelle sale come evento speciale il 5, 6 e 7 dicembre da Vision Distribution. Napoli Magica è un film Sky Original, prodotto da Sky e Mad Entertainment ...