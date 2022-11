Vanity Fair Italia

... guarda le foto CICOGNA IN VOLO Stephanie di Monaco, il figliopresto papà TI POTREBBE INTERESSARE... guarda le foto CICOGNA IN VOLO Stephanie di Monaco, il figliopresto papà BRINDISI DAVANTI AI FLASH Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, guarda le foto della cena romantica TI ... Louis Ducruet ha compiuto 30 anni, il suo primo compleanno da futuro papà Il figlio di Stéphanie di Monaco ha festeggiato il compleanno, come rivela il suo profilo social, con un party a cui erano presenti tanti amici e i parenti più stretti: la madre, le sorelle, lo zio Al ...Stephanie di Monaco sarà nonna per la prima volta. Il suo primogenito Louis, nato dal matrimonio ormai finito con Daniel Ducruet, sarà infatti genitore per la prima volta insieme alla moglie Marie ...