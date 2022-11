(Di mercoledì 30 novembre 2022) Non è in panchina, il sindaco di Pesaro e possibile candidato al congresso Pd, questo lo ha fatto capire (o almeno non lo è più... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Foglio

Nel governo guidato da Giorgia Meloni non ci sarà spazio per la quota 41 libera da tutti i vincoli, come chiedevanoSalvini e i sindacati, ma sarà confermata comedi uscita'Ape ...All'esponente di Forza Italia rispondeSalvini. Il ... Un'approvazione non priva di scontri e tensioni:'Aula della Camera ...DONNA, IN PENSIONE A 60 ANNI Cambiadonna. Nel 2023 ... L’opzione Matteo Ricci tenta la sinistra Pd (con Bettini e Orlando)