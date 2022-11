Lombardia | Violi M5s | “Mi ha telefonato il segretario Pd regionale Quando saranno pronti vedremo le disponibilità”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tra Pd e Movimento 5 stelle inc’è stato un primo contatto in vista delle prossime elezioni Regionali. A rivelarlo, a pochi giorni dalla conferenza stampa di Giuseppe Conte e dei suoi che ha lasciato aperta la porta, è stato il coordinatore lombardo M5s Dario: “Ho ricevuto una chiamata ieri dalPd Peluffo”, ha detto a margine della seduta del Consiglio, “adesso aspetto di capire. So che scendeva a Roma, credo che incontrerà Enrico Letta e i dirigenti, adesso cerchiamo di capire. Intanto le altre forze di coalizione si sono fatte sentire e hanno poi intenzione di venire a vedere i progetti che abbiamo messo in campo venerdì”. Quindi “noi iniziamo a muoverci, visto che non c’è tempo da perdere – ha spiegato –...