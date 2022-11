Lo spettro della deindustrializzazione Perché l’Ue perde terreno rispetto a Usa e Cina

Leggi su formiche

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Oltre alle famiglie, il caro-energia sta asfissiando la competitività globale dell’industria europea. La crisi colpisce soprattutto i settori più energivori, costringendo moltissime aziende a ridurre la produzione, se non a chiudere del tutto. E secondo gli esperti rischia di durare anni. A livello nazionale si interviene con sussidi, a livello europeo si discute di contromisure (come il tetto al prezzo del gas), ma tutto questo rischia di non bastare. Specie se le due superpotenze economiche (Usa e) mettono il turbo alle proprie industrie. L’ultimo monito arriva dal produttore di auto più grande al mondo. Secondo Thomas Schäfer, nuovo Ceodivisione automobili di Volkswagen Group, l’Unione europea sta giàndo attrattività e competitività internazionale. “Se non riusciremo a ridurre i prezzi dell’energia in modo rapido e ...