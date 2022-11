LIVE Tunisia-Francia 1-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | gol annullato a Griezmann Vittoria storica per le Aquile di Cartagine

(Di mercoledì 30 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI AUSTRALIA-DANIMARCA DALLE 16.00 18:05della, che risulta però amara. Regge il fortino dell’Australia, che passa agli ottavi come seconda nel gruppo D.diche esultano comunque, interrompendo la striscia positiva dei francesi. 18:03 Finale di partita confuso. L’arbitro aveva chiuso la contesa dopo il pareggio transalpino. E’ stato richiamato poi dal VAR dopo il triplice fischio, annullando il gol per un fuorigioco di rientro di. Match che è ripreso per altri 90 secondi nonostante il triplice fischio. FINE PARTITA:0 100? GOL. ...

Ultimo turno della fase a gironi del gruppo D pere Francia . Ampio turnover per Deschamps , già sicuro del passaggio del turno: nove i cambi rispetto alla sfida contro la Danimarca per i campioni del Mondo in carica, titolare dal 1' l'ex ...All'Education City Stadium di Al Rayyan il match valido per la terza giornata dei Mondiali trae Francia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Education City Stadium di Al Rayyan va in scena il match per la terza giornata dei Mondiale in Qatar trae ...Poche emozioni nel primo tempo tra Australia e Danimarca e partita che si sblocca nella ripresa grazie a un bel gol di Leckie in contropiede. La Nazionale di Arnold al momento sarebbe agli ottavi, ind ...La nazionale guidata da Khadri avrebbe meritato il vantaggio. L'illusione si materializza all'8', ma la rete di Ghandri viene annullata. La testa della Francia - con Deschamps che ha fatto ricorso a u ...