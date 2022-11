LIVE Tunisia-Francia 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | inizia la sfida tra transalpini ed Aquile di Cartagine

(Di mercoledì 30 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI AUSTRALIA-DANIMARCA DALLE 16.00 15:56 Tocca alla Marsigliese. 15:55 E’ il momento degli inni nazionali. Si parte con quello tunisino. 15:53 Tutto pronto all’Education City Stadium di Al Rayyan. Solita massiccia presenza di tifosi tunisini, che spingeranno la loro squadra sin dalle prime battute. 15:48 Diversi i campi anche nell’11 tunisino, con Ghandri preferito a Bronn, e la punta Jebali relegata in panchina in favore di Khazri. 15:45 Deschamps pensa già agli ottavi, schierando le seconde linee sia per concedere minutaggio, sia per evitare infortuni. Soltanto Tchouameni sarà alla terza presenza in altrettanti incontri. 15:41 Le due compagini si sono affrontate in quattro occasioni in match amichevoli. Due le vittorie francesi, e due i pareggi. Quello che ...

Nel Gruppo D a punteggio pieno la Francia con 6 punti quindi Australia con 3 e Danimarca econ 1. In Italia si gioca il turno infrasettimanale di Lega Pro per il girone A e C con già in campo ...In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfidasul nostro sito. Le formazioni ufficiali di- Francia(3 - 4 - 3) : Dahmen; Ghandri, Talbi, Meriah; Maaloul,...Scott Murray will be hammering away at the keys for this one … In the other Group D match, Tunisia need to stage a World Cupset ... I’m going to wrap up this live blog in a moment before we get stuck ...La Francia, già qualificata agli ottavi, cercherà di chiudere a punteggio pieno il gruppo D. Avversario del giorno, la Tunisia di Jalel Khadri ultima nel girone ad un punto ...