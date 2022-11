LIVE Roeselare-Civitanova | Champions League volley 2022 in DIRETTA | marchigiani a caccia di un successo per mantenere la leadership del girone!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:11 Sono cinque i precedenti tra queste due formazioni dal 2015 ad oggi, in ben 4 occasione ad avere la meglio è stata. 20:08 La fase a gironi è ormai entrata nel vivo ed è assolutamente vietato sbagliare, la formula del torneo prevede infatti che ad approdare tra le migliori sedici saranno le cinque vincitrici dei gironi, mentre le seconde classificate e la migliore terza dovranno passare dai Play Off. 20:05 Buonasera e benvenuti alladi, match valido per la terza giornata delladimaschile-23. Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla...