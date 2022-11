LIVE – Roeselare-Civitanova 0-0 0-1 | gironi Champions League maschile 2023 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Latestualedi Knack-Cucine Lube, partita valevole per la terza giornata del girone C della Cev2022/di. Gli uomini di Gialorenzo Blengini, primi della pool con cinque punti, vanno a caccia della terza vittoria in altrettante gare. I cucinieri proveranno a fare un altro passo verso il passaggio del turno in una trasferta da non sottovalutare. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione belga, terza con due punti, che proverà a sfruttare il campo di casa per conquistare punti importanti. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 30 novembre alla Tomabel Halldi ...