LIVE Polonia-Argentina | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | le formazioni ufficiali!

(Di mercoledì 30 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.00 Leufficiali del match:(4-4-2): Szcz?sny; Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski; Zieli?ski, Krychowiak, Bielik, Frankowski; ?widerski, Lewandowski. All. Michniewicz.(4-4-2): Emiliano Martinez; Montiel, Otamendi, Romero, Acuña; Di Maria, De Paul, Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez. All. Scaloni. LADI ARABIA SAUDITA-MESSICO DALLE 20.00 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale di, match valido per la terza e ultima giornata del girone C della Coppa del Mondo di. Allo Stadium 974 di Doha si tirano dunque le ...

Stasera su Rai 1 alle 20.00 Polonia - Argentina Allo stadio 974 di Doha si gioca una delle partite più interessanti del gruppo C.