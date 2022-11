LIVE Polonia-Argentina 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | si comincia!

(Di mercoledì 30 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11? Spinge l’in queste prime battute del match. 10? MESSI! L’attaccante del Psg entra in area dalla sinistra e concludo con il collo mancino trovando la risposta di Szczesny, poi la retroguardia polacca alloantana. 8? Circolazione di palla da parte della. 6? Primo lampo di Messi che ci prova con un sinistro dal limite controllato da Szczesny. 5? Bielik ci prova da fuori area, murato. 4? Rimessa laterale conquistata da Lewandowski in zona d’attacco. 3? Fallo in attacco commesso da Otamendi sugli sviluppi del corner. 2? Subitoin avanti, angolo conquistato dagli uomini di Scaloni. 1? SI PARTE! 19.55 Squadre in campo, cinque minuti ald’inizio del match, prima sarà la volta degli inni. 19.50 Si giocherà allo ...

5 Bielik ci prova da fuori area, murato. 4 Rimessa laterale conquistata da Lewandowski in zona d'attacco.Allo Stadium 974 il match valido per la terza giornata dei Mondiali trae Argentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadium 974 va in scena il match per la terza giornata dei Mondiale in Qatar trae ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il risultato in diretta di Polonia-Argentina, la partita dei Mondiali 2022 in Qatar per il girone C. In palio il passaggio agli ottavi: solo le prime due classificate del girone si qualificano per la ...