LIVE Polonia-Argentina 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | meglio l’Albiceleste in avvio

(Di mercoledì 30 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23?d’angolo in favore della squadra di Scaloni. 22? Possessoquando siamo arrivati a metà della prima frazione di gioco. 21? Con questo risultato a passare agli ottavi di finale sarebberocome prima ecome seconda. 20? Dopo venti minuti 0-0 sia trache tra Arabia Saudita e. 18? Messi lavora un gran pallone per Acuna che di testa non riesce a impensierire Szczesny. 16? ACUNA! L’esterno del Siviglia ci prova con il destro da buona posizione senza trovare lo specchio della porta. 13? Imbucata di Fernandez a cercare Alvarez, pallone di poco lungo che finisce sul fondo. 11? Spinge l’in queste prime battute del ...

5 Bielik ci prova da fuori area, murato. 4 Rimessa laterale conquistata da Lewandowski in zona d'attacco.Allo Stadium 974 il match valido per la terza giornata dei Mondiali tra Polonia e Argentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca