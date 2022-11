LIVE Polonia-Argentina 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Acuna vicino al vantaggio al 29?!

(Di mercoledì 30 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30? Alla mezz’ora risultato ancora fermo sullo 0-0 in entrambi i match del gruppo C. 29? DOPPIA OCCASIONE! Prima Alvarez incrocia con il destro in area sul suggerimento di Molina con il tiro murato, sullo sviluppo dell’azione ci provada fuori con un sinistro che finisce di poco largo. 28? Riparte il match, possesso. 27? Gioco fermo con Frankowski a terra a seguito di un contrasto con Otamendi. 26? Raddoppio di Fernandez su Lewandowski con l’che recupera il possesso del pallone dopo unlungo dei polacchi. 25? Lapuò dunque rifiatare dalla pressione dell’Albiceleste. 24? Fallo di De Paul su Frankowski all’altezza del cerchio di centrocampo. 23? ...

Allo Stadium 974 il match valido per la terza giornata dei Mondiali trae Argentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadium 974 va in scena il match per la terza giornata dei Mondiale in Qatar trae ...5 Bielik ci prova da fuori area, murato. 4 Rimessa laterale conquistata da Lewandowski in zona d'attacco.All'Argentina serve una vittoria per avere la certezza di accedere agli ottavi, mentre alla Polonia basta non perdere: si gioca con un occhio ad Arabia-Messico, l'altra partita del girone, dato che un ...Il risultato in diretta di Polonia-Argentina, la partita dei Mondiali 2022 in Qatar per il girone C. In palio il passaggio agli ottavi: solo le prime due classificate del girone si qualificano per la ...