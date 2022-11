LIVE Arabia Saudita-Messico | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | orario | probabili formazioni | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI POLONIA-ARGENTINA DALLE 20.00 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladi, match valido per la terza giornata del Gruppo C deidiin Qatar. E’ il giorno dei verdetti nel gruppo che comprende anche Argentina (3 punti) e Polonia (4 punti) e questa sfida si rivelerà decisiva nel decretare le duie squadre che approderanno ai quarti di finale. L’parte dai 3 punti frutto della incredibile vittoria contro l’Argentina e della sconfitta contro la Polonia e potrebbe anche accontentarsi del pareggio, qualora nell’altra sfida ...