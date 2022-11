LIVE Arabia Saudita-Messico 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | occasionissima per Vega in apertura

RaiNews

Al Lusail Iconic Stadium di Al Rayyan il match valido per la terza giornata dei Mondiali traSaudita e Messico: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Lusail Iconic Stadium va in scena il match per la terza giornata dei Mondiale in Qatar traSaudita e ...La direttadi Polonia - Argentina, match valido per la terza giornata del girone C dei Mondiali di Qatar ... mentre l'Albiceleste deve vincere e sperare cheSaudita e Messico pareggino. ... In campo Arabia Saudita - Messico. Guarda la diretta streaming - Arabia Saudita - Messico. La diretta streaming - Arabia Saudita - Messico. La diretta streaming Il risultato in diretta di Polonia-Argentina, la partita dei Mondiali 2022 in Qatar per il girone C. In palio il passaggio agli ottavi: solo le prime due classificate del girone si qualificano per la ...Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del match Arabia Saudita-Messico in diretta dal prepartita al risultato finale. Mercoledì 30 novembre ...