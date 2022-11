ilGiornale.it

Più numerose le richieste degli aventi diritto al rimborso per leOperaie: ben 4.873 domande (...alla liquidazione dei primi 498 soggetti per complessivi 928.125 euro (il totale da... "Liquidare la coop". Cosa succederà dopo lo scandalo Soumahoro Stipendi non pagati, maltrattamenti, lavoro nero e fatture false: ecco le accuse (e le indagini in corso). La vicenda è esplosa grazie a una denuncia in Prefettura del sindacato Uiltucs, a seguito del ...Sacchi di documenti, fatture, bilanci, ricevute, tutto abbandonato per strada. Parte da qui l’indagine su stipendi e contributi non pagati da parte delle cooperative Karibù e ...