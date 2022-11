Libretti postali | allarme nuovi limiti prelievo giornalieri e mensili | cosa fare e evitare | Fisco li prende di mira

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Sul libretto postale bisognaattenzione a quanti soldi si prelevano ma anche alla finanza e all’Agenzia delle entrate che controllano icon particolare cura. Il libretto postale è sempre stato considerato una specie di salvadanaio delle famiglie. Qualdi magari un po’ vecchio ma di molto affidabile perché comunque gestito da poste italiane e perché i soldi sono sempre garantiti dallo stato. Quindi il libretto postale è qualcheche normalmente non suscita ansia e non suscita preoccupazione. Ma oggi purtroppo i controlli dell’Agenzia delle entrate si fanno sempre più serrati e prendono diproprio il libretto postale ma d’altra parte arrivano anche idie ...

Corriere della Sera

Inoltre, i possessori di Carta di Debito associate a conti/potranno usufruire ...sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportellisia ...Inoltre, i possessori di Carta di Debito associate a conti/potranno usufruire ...sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportellisia ... Libretti postali, contro l’inflazione le Poste offrono un salvadanaio al 3% In continuità con quanto fatto finora e con l’obiettivo di evitare assembramenti, il pagamento delle pensioni e delle tredicesime, ...Poste Italiane comunica che le pensioni e le tredicesime del mese di dicembre saranno in pagamento a partire da giovedì 1° in tutti i 108 Uffici Postali della provincia di Novara. In continuità con qu ...