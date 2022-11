LHC | fermo anticipato per crisi energetica

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 novembre 2022) – Si è fermato con due settimane di anticipo il Large Hadron Collider (Lhc), il più grande acceleratore di particelle al mondo, costruito all’interno di un tunnel sotterraneo con una circonferenza di circa 27 km, a circa 100 m di profondità sotto la città di Ginevra. Lo stop tecnico, annunciato in un twitter dal Cern, segna la fine della presa dati, in gergo Run 3, iniziata nella scorsa primavera dopo tre anni diper realizzare la manutenzione necessaria per l’upgrade, il suo potenziamento. La decisione di abbreviare i tempi è stata presa per ridurre i consumi a fronte della graveche stiamo vivendo. “Con 3.200 miliardi di collisioni fornite ai diversi esperimenti, questo Run 3 – ricorda il Cern su Twitter – ha permesso di ottenere collisioni all’energia record di 13,6 TeV, ha fatto registrare il periodo più ...