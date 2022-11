L’ex società di Santanché salda i debiti col fisco | i pm rinunciano al fallimento per Visibilia

Leggi su open.online

(Di mercoledì 30 novembre 2022)Editore, lafondata dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè, hato tutti icon il, pari a circa 1,4 milioni di euro. Di conseguenza, la Procura di Milano ha rinunciato all’istanza didell’azienda, da cui Santanchè si è dimessa dalla carica di presidente in seguito alle indagini per bancarotta e falso in bilancio. Sono quattro ledel gruppo che fa capo alla senatrice di Fratelli d’Italia. Si tratta di:Editore,Concessionaria,holding esrl in liquidazione. Per la prima, è arrivata oggi la rinuncia all’istanza di. Per le altre tre, invece, i giudici milanesi hanno rinviato i ...