Lettera aperta a Giorgia Meloni sul patto sociale

Leggi su formiche

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Illustre presidente, siamo gli eredi di una tradizione politico-culturale che sin dal 1962 con Ugo La Malfa ministro del Bilancio ha proposto una forma diaccoppiata con una seria politica dei redditi. Unnon a caso varato nel 1993, nel quadro di una condizione economico finanziaria del Paese molto grave, con successo grazie anche al coinvolgimento delle parti sociali, al tempo dell’allora presidente del Consiglio Ciampi. Ora Lei sa bene che il Paese versa in una situazione economico-finanziaria molto grave per vari aspetti, che Lei ben conosce, derivanti sia dal quadro europeo e internazionale, sia sul piano interno. Come Lei mostra di essere ben consapevole, l’eredità difficile e complessa che ha trovato non deriva solo dai problemi dell’immediato ieri e di oggi, ma ...