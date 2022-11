Letizia Moratti | la Lombardia non cresce da 10 anni

Lo ha detto, a margine della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico di Milano, la candidata alla Regione Lombardia per il terzo polo,. 30 novembre 2022'Rispetto molto le opinioni di, con lei e l'altro candidato del centrodestra Fontana mi confrontero' a viso aperto in campagna elettorale per il futuro della Lombardia. Quel che non comprendo del ragionamento della ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Una apertura da parte del Pd nei confronti del terzo polo in vista delle elezioni regionali. È quello che chiede Letizia Moratti, candidata di Azione e Italia viva. "Continuo a sperare che dal Pd ci ...