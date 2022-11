ilGiornale.it

Pd, gli auguri dia Stefano Bonaccini che si candida alla segreteria Sindaci in squadra. ... 'Sono il primo che non nel'appoggio. Non mi piace essere chiamato col cognome di un altro. Se ...... Matteo Zuppi, si era espresso sullo stesso argomento durante il Festival de Linkiesta , intervistato da Francesco: "Non c'è pace senza giustizia, e quindi libertà. Dire che sila pace ... Lepore vuole ricostruire il Pdl: "Il Partito Democratico e del Lavoro" Prima con una lettera al quotidiano La Repupplica e poi con un intervento pubblicato sui social il sindaco di Bologna propone di cambiare il nome al Pd: "Chiamiamolo Partito Democratico e del Lavoro" ...Proprio nelle ore in cui il maltempo colpiva l'isola di Ischia, facendo sfollati e dispersi, il sindaco di Bologna Matteo Lepore si trovava a Napoli per incontrare il collega Gaetano Manfredi: ...