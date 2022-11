Leggere etichette | evitare ostacoli | sapere se la luce è accesa | le invenzioni per ciechi di Barbara Leporini

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 30 novembre 2022)è una scienziata di Lucca che nasce ipovedente. Fino a 18 anni, grazie a quel residuo visivo, riesce a fare tutto da sola, sfruttando al massimo la vista che ha. “Anche se non riuscivo a riciò che annotavo, preferivo sempre scrivere da sola piuttosto che utilizzare il braille – spiega la ricercatrice del Cnr-Isti -. Per me la brutta copia non esisteva, tutto era di getto. Per la lettura invece mi aiutavano”. Come a dire che da enormi difficoltà si possono tirare fuori virtù inaspettate. E i risultati, in effetti, arrivano. Fino a quando, una mattina, un problema alla cornea le causa un distaccamento totale della retina.diventa completamente cieca a 4 mesi dall’esame di maturità. La difficoltà diventa una molla per reagire e compiere l’impresa. Si diploma col massimo dei voti e decide ...