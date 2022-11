Leao | “Quando tornerò vedrò Maldini” Milan | scongiura il Kessié-bis

... quindiarriverò a Milano parleremo bene". Maldini non ha mai fatto mistero del desiderio di chiudere la questione prima del Mondiale. Non è stato possibile, ma le parole difanno ......: vertice decisivo sul rinnovo Paolo Maldini ©LaPresseE sul futuro tranquillizza il Milan e tutti i tifosi rossoneri: 'Sono contento e orgoglioso, ma devo restare concentrato sul Mondiale....Direttamente dal ritiro del Portogallo in Qatar, è stato intercettato dai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Milan Rafael Leao. Il giovane talento, in scadenza nel ...CALCIOMERCATO - Il contratto di Rafael Leão con il Milan scade a giugno 2024. La dirigenza rossonera sta provando a convincere l'entourage del giocatore per un ...