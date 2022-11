(Di mercoledì 30 novembre 2022) Lesentimentalinon affondano nel cupio dissolvi né in quell’antico pesce d’aprile che imbastì un finto referendum per l’abolizionentus. Le ravviso piuttosto in un: metà distacco sabaudo, che induceva Boniperti ad andarsene a fine primo tempo, metà razionalità weberiana, come quando l’Avvocato se ne uscì con la pretesa di “bonificare” il Corriere. Sui social invece la compagna di Andrea Agnelli ha composto un pistolotto amoroso in sua lode, culminante nel refrain da curva “C’è solo un presidente” (non è vero: ce ne sono stati tanti prima di lui, molti ne verranno ancora). E una nota ufficiale di John Elkann per Exor ringrazia il cugino “per ...

Il Foglio

La Juventus si sta abolendo da sola in un profluvio sentimentale. ma come, non si innamoravano solo le cameriere Lesentimentalicrisi bianconera non affondano nel cupio dissolvi né in quell'antico pesce d'aprile che imbastì un finto referendum per l'abolizioneJuventus. Le ravviso piuttosto in ......che l'abbassamento delle basi d'asta nelle gare d'acquisto stia erodendo sempre più lo spazio... il primo non lo riteniamo accettabile per molteplicie questo anche per le negative ... Le ragioni della crisi bianconera nel tradimento dello stile Juve Una frana ha distrutto un tratto della strada statale 18 in provincia di Potenza, in prossimità della frazione di Castrocucco nel comune di Maratea ...Gli abusivi occupano il cortile delle la chiesa e protestano portando agitazione in tutto il quartiere. Don Michele scortato a casa dalle forze dell'ordine ...