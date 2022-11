Le mie tasse sprecate | i deputati poco ricchi e la beneficenza a metà di Ferragni

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ho un amico professore di liceo che, ogni volta che parliamo di qualche film che ha visto al cinema, precisa: coi vostri soldi. Ci sono infatti, tra i molti modi in cui le miesgocciolano sul conto corrente di altri, anche quattro spicci che vanno agli insegnanti per aggiornamento professionale: libri, film, dischi (parlandone da vivi). È giusto che il mio amico vada al cinema con le mie? Sì, no, forse. Sì: avete presente che miseria guadagni un professore? No: sono ragionevolmente certa che lui sia uno dei pochissimi a usare quei quattro spicci per consumi culturali in proprio e non per fare i regali di Natale. Forse: il fatto che sia una persona con una conversazione interessante fa di lui un buon insegnante, e nessuno che si nutra di solo TikTok ha una conversazione interessante. In linea di massima non è una buona idea che sia ...

