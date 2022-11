Lazio | tris e allungo in vetta Manita del Genoa | goleada Ternana | 6-1 al Tavagnacco

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Dopo il pareggio per 2-2 nell’anticipo tra Arezzo e Sassari Torres di ieri, questa domenica di Serie B si è aperta con il successo dellain casa contro il Cittadella. Il big match della 9ª giornata tra prima e seconda della classe è andato alle biancocelesti che hanno battuto 3-0 le venete. Ad aprire la gara ci ha pensato subito Proietti dopo appena 7 minuti, poi è stato il turno di Chatzinikolaou che si è confermata una garanzia dal dischetto e infine, al 56?, è arrivato l’autogol di Pavana. Con questo successo, laè salita a quota 8 vittorie stagionali e resta l’unica squadra ancora imbattuta del torneo. Non solo, le biancocelesti con 25 punti si sono confermate alla guida della classifica di Serie B, incrementando il vantaggio sulle inseguitrici (+5 sul Napoli e +6 sul Cittadella). Proprio il Napoli, che ha pareggiato 1-1 in trasferta ...

