Lazio | si torna al lavoro | oggi e domani test fisici | venerdì allenamento

A pochi giorni dalla release dell'ultimo singolo, Che sarà (Elektra Records/Warner Music Italy), Achille Lauro annuncia Achille Lauro Unplugged, due eventi esclusivi a teatro. L'artistaa inizio anno in una nuova veste intima ed essenziale il 22 gennaio all'Auditorium Parco della Musica di Roma - Sala Santa Cecilia e poi ancora il 24 gennaio 2023 al Teatro degli Arcimboldi di ...Ma ciò che conta è la ciccia : ovvero, il rendimento in forte calo e chea scendere sotto il ... magari in vista del primo redde rationem elettorale in Lombardia ea febbraio Forse. ...Torna in presenza, dal 1° al 3 dicembre alla Fiera di Roma, lo New Space Economy European Expoforum, l'appuntamento annuale ideato e organizzato per la quarta volta da ...Il lavoro fatto dalla Lazio sul fronte cessioni è stato ottimo, a molte a titolo definitivo se ne aggiungono altre in prestito secco o con opzione di riscatto. I profili ceduti a ...