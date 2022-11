Lazio | Milinkovic e il mercato | le mosse di Lotito e le possibili offerte

...stella di Sergej- Savic brilla al Mondiale. Una questione legata anche al mercato con il Sergente in scadenza di contratto nel 2024. Potrebbe essere arrivata l'ora dell'addio alla...Del restogradirebbe la destinazione e Florentino Perez potrebbe venire incontro alle richieste di Lotito. A sua volta, laeviterebbe, senza rinnovo, il rischio di perdere il ...Il patron biancoceleste, infatti, continua a ripetere, quasi come un mantra, una ed una sola frase: “Per Milinkovic-Savic servono 100 milioni di euro”. Questa richiesta, seppur molto onerosa, in ...Il Sergente si sta mettendo in mostra al Mondiale mentre l’agente Kezman cerca acquirenti. La Juve è alle prese con il terremoto societario, il Real Madrid lo ha messo in lista. Gennaio mese ‘caldo’ ...