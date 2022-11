L’avventura di De Roon e Koopmeiners continua | l’Olanda va agli ottavi di finale

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Bergamo. “Siccome i miei genitori probabilmente vorranno mandare questa foto a tutti i loro amici, conviene che la posti anche qui”, ha scritto simpaticamente Marten Desui propri profili social dopo la sua prima partita giocata da titolare ad un Mondiale. Il 2-0 contro il Qatar è senza dubbio memorabile per il mediano nerazzurro, anche senza gol o assist, perché è valso alla sua Olanda la qualificazionedi, con il primo posto nel girone. Since my parents will probably send this photo to all their friends, I might as well post it here. pic.twitter.com/aEvel77BvR — Marten de(@Dirono) November 29, 2022 Marten è partito titolare ed è rimasto in campo 83 minuti prima di fare posto al suo compagno Teun, dando vita ad una sostituzione tutta ...