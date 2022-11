Lavoro | la Cgil lancia l’allarme | l’economia del Sannio rischia di sparire

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La desertificazione produttiva è una prospettiva realistica e concreta per il. È la drammatica denuncia che viene dal Segretario provinciale dellaBenevento, Luciano Valle parlando della possibile prossima chiusura di alcune aziende in provincia di Benevento che metterà in strada 80 famiglie di lavoratori. A margine del flash mob organizzato dal sindacato di vai Leonardo Bianchi per dire basta alla violenza sulle donne, Valle ha richiamato il dramma che stanno vivendo tante aziende delle aree interne anche per la carenza di investimenti di spesa pubblica in particolare per le infrastrutture. Valle ha dichiarato che se la politica degli aiuti ai tempi del lockdown è in qualche misura servita a moderare il disagio sociale, la ripresa delle attività a tutti i livelli, ma la carenza di fondi per i grandi ...