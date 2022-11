(Di mercoledì 30 novembre 2022) "Ladellesia per gli iscritti sia per il sistemanel suo complesso. La recente pandemia covid è stata un banco di prova molto impegnativo che non ha ...

Agenzia ANSA

Lo afferma il ministro delMarina Elvirain un messaggio letto al convegno 'Verso nuove rotte - Strategie e strumenti di navigazione per i dottori commercialisti di domani' ......ufficiali della ministraCome funziona il salario minimo Viene quindi bocciata dall'esecutivo l'imposizione di una soglia minima di retribuzione oraria per tutte le tipologie di, ad ... Lavoro: Calderone, mission casse autonome è centrale per Paese - Economia "La mission delle casse autonome è centrale sia per gli iscritti sia per il sistema Paese nel suo complesso. La recente pandemia covid è stata un banco di prova molto impegnativo che non ha risparmiat ...Il sindacato durissimo sulle misure previdenziali. Quella per le lavoratrici è "di fatto azzerata". La platea interessata da tutti gli ...