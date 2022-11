L' audio della telefonata del cardinale Becciu al Papa perché lo scagioni dalle accuse | perché l' ha voluto registrare?

- AdnKronos pubblica l'di una telefonata tra Bergoglio e il cardinale, registrata all'insaputa del Pontefice, pochi ...penale in Vaticano che coinvolge Becciu sulla gestione dei fondiSanta .L'telefonata è stato pubblicato in esclusiva dall'agenzia Adnkronos , che già nei giorni scorsi aveva dato notizia di quel documento , rintracciato dalla Guardia di Finanza di Oristano su ...StampaUna pistola e tre telefonini potrebbero segnare la svolta nel caso di Marzia Capezzuti, la 29enne milanese scomparsa a Pontecagnano Faiano nel marzo scorso e il cui cadavere potrebbe essere quel ...L'iracheno Abu al-Hassan al-Hashimi al-Qurashi è stato ucciso in combattimento, come il suo predecessore. Era al comando dal 22 marzo di quest'anno ...