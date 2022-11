L’atteso ritorno dei Baustelle | annunciato oggi un tour nei club

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Un grandein musica per iche annuncianounneiatteso per maggio 2023, il primo tassello per un nuovo progetto discografico che potrebbe passare anche da una partecipazione al Festival di Sanremo Il loro nome è tedesco e significa “lavori in corso”, negli ultimi vent’anni hanno segnato fortemente il panorama musicale italiano e adesso i, gruppo composto da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi, si preparano a tornare live nel 2023 con unprodotto e organizzato da Vivo Concerti. Sono cinque i concerti che porteranno inei più prestigiosid’Italia nel 2023, per un viaggio musicale nel repertorio di questo gruppo che ha attirato l’attenzione di pubblico e ...