Latina | ragazzina di 12 anni precipita dal primo piano della scuola | è grave

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 30 novembre 2022). Una bambina di soli 12è caduta dalla finestra deldi unadurante l’orario di lezione. Questa è la drammatica, seppur frammentaria, ricostruzione di quanto accaduto nell’ultima ora di oggi, mercoledì 30 novembre 2022, in unamedia del posto. Un avvenimento che ha rischiato di tramutarsi in una vera e propria tragedia. La piccola pare abbia riportato importanti lesioni, per questo è stato predisposto immediatamente il trasporto d’urgenza. Si è reso necessario anche l’intervento dell’eliambulanza, giunta sul posto per trasportare la piccola paziente nell’ospedale attrezzato più vicino. Roma, bambina cade dal 3°: è12enne cade dal...