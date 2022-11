L’astronauta Paolo Nespoli in visita a Mediglia

Il Sole 24 ORE

L'inflazione della zona euro è diminuita molto più del previsto a novembre, aumentando le speranze che la crescita vertiginosa dei prezzi abbia superato il proprio picco e rafforzando l'ipotesi di un ...L'inflazione italiana non mostra segni di raffreddamento in novembre continuando a restare sui livelli del mese precedente a perimetro tendenziale, ovvero ancora sui massimi dal marzo del 1984. Nel me ...