L' arte di mantenere la poltrona

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Usciti dalle stanze del potere, i 5 Stelle hanno però rispettato gli impegni: abolire la povertà, soprattutto la loro. Così, fra contratti, consulenze, collaborazioni e assegni di fine mandato (quelli che dovevano restituire integralmente), agli ex parlamentari del Movimento viene garantito un sontuoso «reddito di rappresentanza». Le braccia al cielo. Il pugno chiuso. L’aria sognante. E la frase trionfale: «Abbiamo abolito la povertà!». Settembre 2018: dal balcone di Palazzo Chigi, Luigi Di Maio esulta per l’approvazione del reddito di cittadinanza. Quattro anni dopo, Giorgia Meloni cancella la festante istantanea. Nella Finanziaria si prevede la progressiva scomparsa del sussidio grillino. «Disumano», commenta Giuseppe Conte annunciando rivolta. Ma il leader dei Cinque stelle dimostra rara sensibilità anche verso i colleghi più sfortunati, rimasti senzaper ...

Vanity Fair Italia

"Lavoriamo pera Napoli e in Campania i nostri giovani, per creare opportunità di lavoro e di vita, ... Abbiamo potenziato questa realtà di lavoro eper valorizzare un capitale umano ...... della possibilità di vivere insieme un ritrovato rapporto di comunità in nome dell'- dichiara ...loro opere - sottolinea la direttrice Letizia Lizza - Con le nostre attività cerchiamo di... Alice celebra Franco Battiato: «La mia voce, per tenere viva la sua arte» Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Firenze, 29 novembre 2022 - “Il biennio pandemico si è chiuso lasciandoci in eredità un mercato dell’arte profondamente cambiato, caratterizzato da un maggior orientamento all’innovazione, alla collab ...