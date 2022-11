“L' amore è amore” Usa | il Senato dice sì ai matrimoni gay | cosa può succedere ora

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ilamericano ha approvato una legge per tutelare a livello federale itra persone dello stesso sesso e interrazziali. Si tratta del "Respect for marriage act", che ha ottenuto il via libera con 61 sì e 36 no, con il sostegno unanime dei democratici e 12 voti dei repubblicani. L'iter della legge prevede ora il passaggio alla Camera che dovrebbe approvarlo entro la fine dell'anno, forse già la prossima settimana. "Gli Stati Uniti sono vicini a riaffermare una verità fondamentale: l'”, ha commentato il presidente Joe Biden, “e gli americani dovrebbero avere il diritto di sposare la persona che amano". La norma non stabilisce l'obbligo nazionale di legalizzare ilo gay, ma richiede di riconoscerne la legittimità se fosse celebrato in ...